3 أشخاص فقط خلال 7 ساعات.. طيار وسام الدين صلاح يروي تفاصيل رحلته لمدينة ووهان الصينية.. فيديو

قال الكابتن طيار وسام الدين صلاح قائد الطائرة المصرية الحاملة للمصريين العائدين من ووهان الصينية ، إنه لم يفرض على السفر للصين لإعادة المصريين وكان الأمر اختياريا.





وأضاف الكابتن طيار وسام الدين صلاح خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أنه كان ينوي أن يخبئ خبر سفره الى الصين على والدته.





وتابع الكابتن طيار وسام الدين صلاح، أنه لا يستطيع تخبئة سفره على والدته لانه كان يحتاج دعائها له ، مشيرا إلى أن والدته دعت له بالتوفيق ولكن زوجتة اعتقدت أنه يمزح فقط ولم تكن مصدقة ذلك.





وأوضح الكابتن طيار وسام الدين صلاح، أنه فوجئ عقب وصوله لمدينة ووهان الصينية بأنها خالية تماما من السكان، معقبا "مدينة شبه ميته"، لما شاهده فى المدينة.





وأشار إلى أنه، على مدار 7 ساعات كاملين فى مدينة ووهان الصينية وقبل مغادرة الطائرة للأراضي الصينية لم أجد بالمدينة بأكملها سوى 3 أشخاص فقط.



