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وزيرة الصحة: ملحمة إعادة المصريين من ووهان الصينية تدرس عالميا.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:54 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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هاني حسين
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد عظيم حريص على حياة المصريين في الداخل والخارج وأصدر  تكليف وتوجيه بإعادة المصريين المتواجدين في ووهان الصينية.

وأضافت هالة زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"|، أن طاقم الطائرة والطاقة الطبي حرصوا على التواجد في رحلة إعادة المصريين من ووهان الصينية ولم يضغط عليهم أحد على الإطلاق.

وتابعت هالة زايد:"  خلال 48 ساعة تم تجهيز منطقة الحجر الصحي بمطروح وتوفير الأطقم الطبية  باعلى معايير وتم وضع خطة كاملة للتعالمم ع كافة الحالات وتقديم الدعم النفسي للمصريين العائدين من  ووهان الصينية".

وأكملت هالة زايد:" اشتغلنا بعزيمة وبعلم وبتوجيه منظمة الصحة العالمية  ونحن أمام ملحمة تدرس في كل أنحاء العالم وتعتبر مثل أعلى لشباب وقيادات مصر التي تقف بجانب أبنائها في كل الأوقات".

ولفتت هالة زايد:"  سيتم تكريم كافة الأبطال المشاركين في الحجر الصحي وسوف نطلب من الدولة تكريم أبطال ملحمة إعادة المصريين من ووهان الصينية".؟
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