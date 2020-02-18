حبس عصابة لسرقة السيارات في التجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة السيارات بمنطقة التجمع الخامس.





وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وما إذا كان للمتهمين نشاط آخر أو ارتكبوا وقائع مماثلة من قبل.





وكان رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم الاثنين، ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين لسرقتهم السيارات بمنطقة التجمع الخامس.





تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفاده أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بقيادة النقيب عبدالرحمن غانم معاون المباحث بمنطقة النرجس 1 تمكنوا من ضبط 3 عاطلين أثناء سرقتهم إحدى السيارات ملك سيدة تدعى "رقية م"، وضبط بحوزتهم حقيبة بداخلها أدوات مفتاح صليبة و7 قطع بوجيهات، والماظة زجاج تستخدم في تكسير زجاج السيارات.





وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات من المواطنين.





وأضاف المتهمون أنهم في حالة عدم قدرتهم على سرقة السيارات يقومون بسرقة محتوياتها، وتم الوصول إلى صاحبة السيارة واتهمتهم بمحاولة سرقة سيارتها، وتم تحرير المحضر رقم 1580 لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التى أصرت قرارها السابق.