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فن

بعد قرار منع مطربى المهرجانات.. رامي صبري يوجه رسالة لـ هاني شاكر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:56 م
رامى صبرى
رامى صبرى
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أحمد إبراهيم

نشر الفنان رامي صبري تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وذلك بعد قرار هانى شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مطربى المهرجانات.

 

وقال رامى صبرى : " أستاذ هاني شاكر الفنان الكبير القدوة ونقيبنا الغالي .. معلش حاول تقعد مع كل شباب المهرجانات دي في اجتماع كبير وتحطلهم قواعد في طريقه كلام الأغاني يمشوا عليها، وتبقى مكتوبة ومضيين عليها والإعلام كله يبقي شاهد عليها.

 

وأضاف رامى صبرى قائلا :"بلاش تمنعهم عشان رزقهم واهلهم وكمان عشان في جمهور كبير متابعهم.

 

وأوضح رامي قائلا : "وانا عارف انك انسان طيب وفنان كبير وقدوة لينا كلنا طبعا وعايز تحافظ علي الفن في مصر واحنا كلنا عايزين كده . بس بلاش تقطعلهم رزقهم وحيات الغالية.. وربنا يكرمك دايما علي فعل الخير يا حبيبي".

بعد قرار منع مطربى المهرجانات.. رامي صبري يوجه رسالة لـ هاني شاكر
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