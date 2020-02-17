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توك شو

قدم حلا سحريا للأزمة.. بهاء الدين محمد: قرار منع مطربي المهرجانات خطأ

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:54 م
بهاء الدين محمد
بهاء الدين محمد
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إبراهيم القادري
قال الشاعر بهاء الدين محمد ، إن قرار منع مطربي المهرجانات خطأ ولكن يجب أن تقوم النقابة بالاتفاق معهم على نوعية الأغنيات المقدمة وعرضها على المصنفات الفنية.

وأضاف بهاء الدين محمد خلال تصريحات تليفزيونية، أن النقابة إذا فعلت ذلك لن يستطيع مطربو المهرجانات أن يعملوا الخروج عن المألوف، فيكون كلام الأغنية مصرحًا به من المصنفات الفنية، وهكذا نضمن ما هو منشور ويكونون تحت أيدينا.


وأوضح بهاء الدين محمد  ، أن نقابة الموسيقين ليس لها شأن بخصوص الكلمات ولكنها تحت إدارة المصنفات وهكذا يلجأون إلى يوتيوب ولأن ليس به قوانين تمنعهم من ذلك.


وتابع بهاء الدين محمد  ، أن النقابة يجب ان تجعلهم يوقعون على عدم العمل "لايف" الا اذا كان الكلام مصنفا حتي علي يوتيوب.


واستكمل بهاء الدين محمد  ، أن الجميع كره نجاح هؤلاء الشباب ولكن هذا الفن متواجد وله جماهيره ولن نستطيع القضاء عليه.

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