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توك شو

«أنا عيني على التاتو».. مصطفى كامل: الجيل هيضيع بسبب كلمات مبتذلة في المهرجانات

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:09 م
مصطفى كامل
مصطفى كامل
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هاني حسين
قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية الأسبق، إن أزمة المهرجانات بحاجة إلى علاج شامل وكامل.

وأضاف مصطفى كامل، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "اتكلمت بما يرضي الله في أزمة المهرجانات".

وأكد مصطفى كامل، "الجيل هيضيع لو كملنا في المهرجانات بالطريقة دي، وهناك كلمات مبتذلة كثيرة في المهرجانات مثل أنا عيني على التاتو".

وأكمل مصطفى كامل "الإسفاف مرفوض في حياتنا ولم  نتربى على الإسفاف ولم نبني اسمائنا على الإسفاف والابتذال".

وأوضح مصطفى كامل "المهرجانات لا تخاطب عقليتنا بعكس أغاني أم كلثوم، ونرفض الابتذال".

وأشار مصطفى كامل إلى أن "غياب دور نقابة الموسيقيين والرقابة على المصنفات، ووسائل التكنولوجيا الحديثة، هي سبب أزمة أغاني المهرجانات".
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