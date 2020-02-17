مصطفى كامل مهاجما المهرجانات: لن نبني أسماءنا على الإسفاف والابتذال

قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الأسبق، لدينا أزمة كبيرة بسبب المهرجانات، والتكنولوجيا القذرة التي لا علاقة لها بالتربية.





وأضاف مصطفى كامل في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" قائلا: " الإسفاف مرفوض في حياتنا ولم نتربى على الإسفاف ولم نبني اسمائنا على الإسفاف والابتذال".





وتابع مصطفى كامل: " المهرجانات لا تخاطب عقليتنا ولكن أغاني أم كلثوم هي من تخاطب عقولنا ووجداننا، و نرفض الابتذال".





وأكمل مصطفى كامل قائلا: "غياب دور نقابة الموسيقيين والرقابة على المصنفات، ووسائل التكنولوجيا الحديثة هي سبب أزمة أغاني المهرجانات".



