مصطفى كامل: عمر كمال جالي من 4 سنين وقلت له اقلع صوت محمد فؤاد.. فيديو

قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية السابق، إن غالبية شباب المهرجانات لجأوا إليها من أجل تحقيق أرباح كثيرة، مضيفا: "أكبر النجوم والمطربين في مصر لا يجدون شركات لإنتاج ألبوماتهم".





وأضاف مصطفى كامل في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد" : " عمر كمال جالي من 4 سنوات، وقلت له صوتك حلو، ولكن أقلع صوت محمد فؤاد، وقال لي انا دارس".





وتابع مصطفى كامل: " شباب المهرجانات عايز يمسك فلوس ويصدق نفسه حتى اللي صوته وحش منهم".





وتابع مصطفى كامل:" الجيل هيضيع لو كملنا في المهرجانات بالطريقة دي، وهناك كلمات مبتذلة كثيرة في المهرجانات مثل أنا عيني على التاتو".





وأكمل مصطفى كامل:" الإسفاف مرفوض في حياتنا ولم نترب على الإسفاف ولم نبني اسمائنا على الإسفاف والابتذال".





وتابع مصطفى كامل:" المهرجانات لا تخاطب عقليتنا ولكن أغاني أم كلثوم هي من تخاطب عقولنا ووجداننا، ونرفض الابتذال".





وأكمل مصطفى كامل:" غياب دور نقابة الموسيقيين والرقابة على المصنفات، ووسائل التكنولوجيا الحديثة هي سبب أزمة اغاني المهرجانات".