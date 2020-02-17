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توك شو

مصطفى كامل: عمر كمال جالي من 4 سنين وقلت له اقلع صوت محمد فؤاد.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:27 م
عمر كمال
عمر كمال
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هاني حسين
قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية السابق، إن غالبية شباب المهرجانات لجأوا  إليها من أجل تحقيق أرباح كثيرة، مضيفا: "أكبر النجوم والمطربين في مصر لا يجدون شركات  لإنتاج ألبوماتهم".

وأضاف مصطفى كامل  في حواره  مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "عمر كمال جالي من 4 سنوات، وقلت له صوتك حلو، ولكن أقلع صوت محمد فؤاد، وقال لي انا دارس".

وتابع مصطفى كامل: " شباب المهرجانات عايز يمسك فلوس ويصدق نفسه حتى اللي صوته وحش منهم".

وتابع مصطفى كامل:"  الجيل هيضيع لو كملنا في المهرجانات بالطريقة دي، وهناك كلمات مبتذلة كثيرة في المهرجانات مثل أنا عيني على التاتو".

وأكمل مصطفى كامل:" الإسفاف مرفوض في حياتنا ولم  نترب على الإسفاف ولم نبني اسمائنا على الإسفاف والابتذال".

وتابع مصطفى كامل:"  المهرجانات لا تخاطب عقليتنا ولكن أغاني أم كلثوم هي من تخاطب عقولنا ووجداننا، ونرفض الابتذال".

وأكمل مصطفى كامل:"  غياب دور نقابة الموسيقيين والرقابة على المصنفات، ووسائل التكنولوجيا الحديثة هي سبب أزمة اغاني المهرجانات".
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