مفتش الصحة بالمنيا يكشف حيلة زوجين للتهرب من سداد دين قيمته 60 ألف جنيه

روى الدكتور هاني إسحاق، مفتش الصحة بمحافظة المنيا، تفاصيل حيلة زوجين ادعيا وفاة الزوجة للهروب من سداد الديون، موضحا أنهما حصلا على قرض بقيمة 60 ألف جنيه قبل صدور شهادة الوفاة بخمس أيام.





وتابع إسحاق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "رأى عام" المذاع عبر قناة "تن": "الزوجة كانت تعمل مشرفة تمريض بإحدي مستشفيات المنيا، وتتحمل عهدة بقيمة 30 ألف جنيه".





وأكمل: "حصلت الزوجة بالتعاون مع زوجها على تقرير طبي مزور وقاموا باستغلال ثغرة موجودة فى قانون الأحوال المدنية أنه يمكن الاعتداد باي تقرير طبي لإصدار شهادة وفاة".





وأشار مفتش الصحة بالمنيا إلى أنه تم كشف خطة الزوجين بعد رؤية الزوجة تتسوق، وهو الأمر الذى دفع أحد أصدقائهم للإبلاغ عنهم.





ولفت إلى انهم هربوا برفقة أولادهم من المنيا بعد كشف خطتهم، وحكم عليهم من قبل جنايات المنيا بالسجن 20 عاما غيابا فى 3 تهم، فضلا عن قضية قديمة تم اكتشافها للزوجة.