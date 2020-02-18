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رياضة

الشمراني يكشف كواليس إقالة جروس من تدريب أهلي جدة.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:31 ص
السوبر المصري
السوبر المصري
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محمد رشاد
قال الكاتب والإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، إن عودة المدرب السويسري جروس إلى قيادة نادي أهلى جدة السعودي، كانت محل خلاف فى البداية بين الرئيس السابق للراقي ونظيره الحالى.

وأضاف أحمد الشمراني ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامى هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، أن إدارة نادي أهلي جدة برئاسة عبدالإله مؤمنة، قررت فسخ عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق وتكليف المدرب السعودي مازن بكلي بالمهمة بصفة مؤقتة.

وأوضح الشمراني، إن عودة جروس للأهلي، كانت محل خلاف، فى البداية، ولكن تم فى النهاية التعاقد معه، ولكن تردي النتائج عجل برحيله.

وأشار الشمراني، إن جروس يرفض التنازل عن ريال واحد من قيمة الشرط الجزائى فى عقده مع الأهلى، ويصر على الحصول عليه كاملا.
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