AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نائب وزير الخارجية الكويتي: مستمرون في وساطتنا لحل الأزمة الخليجية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:47 ص
نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله
Advertisements
أ ش أ
أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، استمرار الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

وأضاف الجارالله -  في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في احتفال السفارة الكندية لدى الكويت، بيوم العلم الوطني الكندي - قائلا،: "كنا ومازلنا نشعر بالإحباط لوجود واستمرار هذا الخلاف بين الأشقاء في دول مجلس التعاون، ولن نفقد الأمل في الحل".

وردا على سؤال حول لقاء وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، قال الجارالله إن  هناك تواصلا مستمرا مع الجانب الإيراني، وزيارات لمسؤولين إيرانيين إلى الكويت .. مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يلتقي الوزيران على هامش المؤتمر.

ووصف مباحثاتهما ب(الإيجابية والبناءة)، موضحا أنه تم التطرق خلالها إلى الأوضاع في المنطقة، وإلى العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذه اللقاءات مفيدة وستصب في مصلحة المنطقة والجهود الهادفة للتهدئة.

وعما يسمى بخطة السلام الأمريكية حيال القضية الفلسطينية، قال نائب وزير الخارجية الكويتي، :"سبق أن أشرنا إلى أن الكويت عبرت عن موقفها حيالها، بأننا نؤيد ونثمن عاليا جهود الولايات المتحدة، وأن هذه الخطة تتعلق بقضية شعب عانى أكثر من 70 عاما، بالتالي لابد من وضع حد لهذه المعاناة، وهذا الجهد لن يتحقق إلا بحل قائم على الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤتمر معارضي طهران.. إيران تستدعي سفير الكويت

أول تعليق من الكويت على أزمتها الدبلوماسية مع إيران

الكويت تستدعي السفير الإيراني لهذا السبب

بسبب كورونا.. الكويت: الإبقاء على الحد الأدنى من دبلوماسيينا في الصين

بعد اشتعال الأزمة بسبب زوجة رجل مهم.. مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت تتجه إلى الحل.. واتفاق بين مسئولي الدولتين لإنهاء الخلافات خلال فبراير

ترشيحاتنا

موقف رمضان صبحي من اللعب أمام الزمالك فى السوبر.. فيديو

العريفي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة تذاكر جماهير الزمالك بالسوبر

كلامك صح .. نبيل الحلفاوي يعلق على الانقسام والتراشق بين جماهير الأهلي والزمالك.. ماذا قال؟

فيديو مضحك .. خلع ضرس صديقه بكماشة كهرباء بدون بنج

كينو يعلن تشجيعه للنادي الأهلي فى السوبر المصري أمام الزمالك

سورتان يستحب قراءتهما في صلاة الاستخارة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر