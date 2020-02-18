لعلاج كورونا.. الصين تعفي أجهزة طبية أمريكية من التعريفات الجمركية

قررت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، إعفاء تجهيزات طبية أمريكية، من الرسوم الجمركية؛ للمساهمة في علاج فيروس كورونا المستجد





وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1868 حالة، وذلك مع تفشي المرض في البلاد.





وقال مسئول صيني إنه تم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة، اليوم، في مقاطعة هوبي، مضيفا أن هناك 1807 إصابات جديدة بالفيروس





واستخدم الأطباء الصينيون طريقة جديدة من أجل التعرف على فيروس كورونا الجديد، بهدف التوصل إلى علاج للفيروس، من خلال الحالات التي شفيت.





وذكرت رويترز أن الأطباء في شنجهاي يستخدمون جرعات من بلازما الدم من أشخاص متعافين من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ن دفعات من بلازما الدم من أشخاص تعافوا من الفيروس التاجي لعلاج الذين ما زالوا يقاتلون العدوى ، حيث أبلغوا عن بعض النتائج الأولية المشجعة.