AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لعلاج كورونا.. الصين تعفي أجهزة طبية أمريكية من التعريفات الجمركية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قررت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، إعفاء تجهيزات طبية أمريكية، من الرسوم الجمركية؛ للمساهمة في علاج فيروس كورونا المستجد

وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1868 حالة، وذلك مع تفشي المرض في البلاد. 

وقال مسئول صيني إنه تم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة، اليوم، في مقاطعة هوبي، مضيفا أن هناك 1807 إصابات جديدة بالفيروس

واستخدم الأطباء الصينيون طريقة جديدة من أجل التعرف على فيروس كورونا الجديد، بهدف التوصل إلى علاج للفيروس، من خلال الحالات التي شفيت.

وذكرت رويترز أن الأطباء في شنجهاي يستخدمون جرعات من بلازما الدم من أشخاص متعافين من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ن دفعات من بلازما الدم من أشخاص تعافوا من الفيروس التاجي لعلاج الذين ما زالوا يقاتلون العدوى ، حيث أبلغوا عن بعض النتائج الأولية المشجعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. نصائح أول متعافية من فيروس كورونا‎

ارتفاع جديد في أعداد ضحايا فيروس كورونا في الصين

الصين: وفاة 6 وإصابة 1716 من العاملين في المجال الطبي بفيروس كورونا

طفلة عمرها 67 يوما.. شفاء أصغر حالة كورونا في العالم.. صور

شفاء أصغر مصابة بفيروس كورونا في الصين

الصين تكتشف طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد قرار منع مطربى المهرجانات.. رامي صبري يوجه رسالة لـ هاني شاكر

ماذا تفعل الزوجة عند تعرضها للظلم من زوجها؟.. الإفتاء تنصح بأمرين

اللجنة المنظمة لـ السوبر المصري: الأهلي لن يقف ممرا شرفيا لـ الزمالك

انتوا بيتعملكوا بلوك.. أيتن عامر تشعل الـ تيك توك بـ فيديو لها

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

إصابات خطيرة.. حادث عنيف خلال سباق السرعة الأمريكي بمشاركة ترامب بسيارته الوحش

AdvertisementS

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

أقوم أبوسك.. ليلى علوى لـ أحمد خليل: لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك.. فيديو

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

أخبار الفن.. زواج رضوى الشربينى .. وانفصال مى كساب .. وخطوبة محمود كهربا على شقيقة نجمة مسرح مصر .. مرض حمو بيكا

مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت

تفكر في الانتحار.. منى فاروق تنهار: مفيش قدامي غير الموت

أخبار الفن.. منى فاروق والانتحار.. محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف التطورات

عبدالله جمعة لـ مرتضى منصور: أخويا هييجي الزمالك.. فيديو

بعد ارتباطها بـ محمود كهربا.. 6 معلومات عن نورهان شقيقة نجمة مسرح مصر

واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بفيديو مع زينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن