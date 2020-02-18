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أخبار العالم

شركات الطيران الروسية تقلص عدد رحلاتها الجوية إلى الصين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:21 ص
شركات الطيران الروسية
شركات الطيران الروسية
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أ ش أ
أعلنت شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، تقليص عدد رحلاتها الجوية إلى الصين، بسبب تراجع الطلب.

وذكرت الشركة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أنها ستجري تغييرات مؤقتة، على جدول الرحلات إلى الصين بسبب انخفاض الطلب، وأنه سيتم تقليص رحلات طائراتها، إلى بكين وشنغهاي وجوانجتشو وهونج كونج، حتى نهاية مارس.

وأضافت أنه سيتم إلغاء رحلة من الرحلتين المقررتين يوميا إلى كل من بكين وشنجهاي اعتبارا من 18 إلى 28 مارس، وأنه سيتم تقليص الرحلات إلى جوانجتشو في الفترة من 17 إلى 28 مارس.

وأوضحت أنه تم إلغاء رحلات منتظمة من المناطق الروسية إلى مدن الصين في 1 فبراير الجاري بسبب فيروس "كورونا" الجديد (2019-nCoV).
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