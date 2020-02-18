AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18-2-2020

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:53 ص
اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء
Advertisements
قسم الاقتصاد
استقرت أسعار اللحوم اليوم، الثلاثاء، 18 فبراير 2020 فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى.

وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات حتى 130 جنيها للكيلو، الضأن المستورد من 60 إلى 80 جنيها، واللحوم البتلو من 140 إلى 180.

وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها والسجق 110-125 جنيها.

وتراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 130 إلى 160 جنيها.

وشهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 90 – 120 جنيها.

وبلغ سعر الكبدة البلدى 130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة المجمدة 30 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

110 جنيهات لـ كيلو الكندوز.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 30-1-2020

الكندوز بـ 110 جنيهات.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

الكندوز بـ 110 جنيهات.. أسعار اللحوم اليوم الاربعاء

الضأن المستورد بـ 60 جنيها للكيلو.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 6-2-2020

30 جنيها لكيلو الكبدة المجمدة.. أسعار اللحوم اليوم السبت 8-2-2020

أسعار اللحوم اليوم الأحد

ترشيحاتنا

ياسمين عبدالعزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

كسر عظام جدته وألقى بجثتها فى صندوق زبالة والمباحث افتكرتها متفجرات .. القصة الكاملة لجريمة الزيتون

البلجيكي المصاب بفيروس كورونا عقب شفائه: سأحتفل بـ وجبة كباب

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نجم الأهلي السابق: ضربوا نار في قريتي فرحا با نضمامي للمارد الأحمر

AdvertisementS

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

ننشر الخريطة المرورية الجديدة.. تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ آخر

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بفيديو مع زينة

مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت

حدث ليلا.. حمو بيكا يعلن عن دخله الشهري من يوتيوب.. ومنى فاروق نادمة: مفيش قدامي غير الموت.. ارتفاع وفيات كورونا لـ 1868.. وصالح جمعة يقترب من الزمالك

نجم الأهلي السابق: ضربوا نار في قريتي فرحا با نضمامي للمارد الأحمر

ادعولي .. منى فاروق توجه رسالة للجمهور.. ومتابعيها: اطلبي المغفرة من الله

مقالب ورعب.. أحمد سمير: لاعبو الزمالك يخافون من محمد عبدالشافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر إطلالة كارول سماحة

مقاتلات من النساء.. اللوفر أبوظبي يسترجع فروسية العصور الوسطى

سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر .. تفاصيل بالصور