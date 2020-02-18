AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أول لقطات لفك الحجر الصحي عن السفينة اليابانية الموبوءة .. شاهد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:40 ص
فك الحجر الصحي عن
فك الحجر الصحي عن السفينة الموبوءة
Advertisements
فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، أول لقطات مصورة لانتهاء فترة الحجر الصحي في سفينة "دياموند برينسيس" الموبوءة.

قال وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو، اليوم الثلاثاء، أن الركاب على متن سفينة "دايموند برنسس" السياحية التى تخضع للحجر الصحى فى يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو سيغادرون السفينة اعتبارا من الغد كما هو مقرر.


 ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كاتو، قوله إن مسؤولي الصحة قاموا بتجميع عينات اختبار من جميع الركاب المتبقيين على متن السفينة السياحية على أن تنتهي إجراءات النزول من على السفينة بحلول يوم الجمعة المقبل.

 

ومن المقرر أن تسمح السلطات للركاب الذين ثبتت عدم إصابتهم بالفيروس بالمغادرة على أن يُنقل المصابين إلى المستشفى، وسيتم تطبيق نفس الإجراءات على طاقم السفينة.

 

يشار إلى عدد الإصابات بين ركاب وطاقم السفينة ارتفع أمس الاثنين ليصل العدد الإجمالي إلى 454 بعدما أعلن مسؤولون يابانيون إصابة 99 راكبا آخر بفيروس كورونا أمس الاثنين.

 

وفى هذا الصدد، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدى سوجا في مؤتمر صحفي إنه كان "من المناسب" إبقاء الركاب والطاقم على متن السفينة حتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تستمر أسبوعين وتنتهي غدا الأربعاء.

 

جاءت تصريحات سوجا وسط شكوك أثارتها وسائل الإعلام الأمريكية حول تعامل اليابان مع العدوى على متن السفينة السياحية ، حيث غادر 328 راكبا أمريكيا السفينة على متن طائرات مستأجرة من جانب الحكومة الأمريكية.

 

من جانب أخر صرح وزير الصحة في كازاخستان يلزهان بيرتانوف اليوم الثلاثاء، بأنه يتابع حالة الكازاخستانيين المحتجزين على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" بعدما أصيب عدد من ركابها بفيروس كورونا وتخضع للحجر الصحي بالقرب من طوكيو اليابانية.

 

ونقلت وكالة أنباء (كازاخستان كازينفورم) عن الوزير قوله "إنهم في حالة جيدة، ولم يصب أحد منهم بالمرض، كما أن المحادثات جارية مع وزارة الخارجية لإجلائهم".

 

وأكد أنه لا توجد معلومات تفيد بأن الكازاخستانيين قد أصيبوا بالفيروس، وكما ذكرنا سابقا، هناك امرأتان وطفلان تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عاما على متن السفينة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليابان تسجل 10 إصابات أخرى بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية

اليابان تعلن عن إصابات بين ركاب سفينة السجن العائم بفيروس كورونا.. فيديو

إصابة 60 حالة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية باليابان

44 إصابة جديدة بـ كورونا على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس

رحلة سياحية تتحول لـ كابوس ورعب بسبب كورونا | تفاصيل

واشنطن تجلي مواطنيها من السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

ترشيحاتنا

هاني رمزي: إليو ديانج لاعب محوري.. وفاجأني بمستواه

لصوص لكن ظرفاء.. 3 عاطلين يحفرون في حائط مجاور لسرقة مخزن أدوية بالقناطر تحت حراسة الشرطة

أردوغان: مصراته الليبية وحلب السورية ضمن حدودنا.. فيديو

أخبار الفن.. منى فاروق والانتحار.. محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف التطورات

فيديوجراف.. فوائد تناول التين المجفف لجسم الإنسان

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-2-2020 .. فيديو

AdvertisementS

25 مليون جنيه تعويضا.. آخر تطورات الخلاف بين الطيار أشرف أبو اليسر ومحمد رمضان..فيديو

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

ننشر الخريطة المرورية الجديدة.. تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ آخر

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

أول تعليق من محمد رمضان بعد استبعاده من إحياء حفل افتتاح السوبر في الإمارات

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

بعد تهديدها بالانتحار.. منى فاروق مطلوبة على جوجل

واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بفيديو مع زينة

مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت

ادعولي .. منى فاروق توجه رسالة للجمهور.. ومتابعيها: اطلبي المغفرة من الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر إطلالة كارول سماحة

مقاتلات من النساء.. اللوفر أبوظبي يسترجع فروسية العصور الوسطى

سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر .. تفاصيل بالصور