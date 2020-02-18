أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام الشمس الصغيرة.. شاهد

ضربت الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، في أول أيام نوة الشمس الصغيرة.



وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بمختلف الأحياء، وذلك لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ.



اقرأ أيضا: وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بمختلف الأحياء، وذلك لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ.اقرأ أيضا: غير لائقة أخلاقيا.. حظر أغاني المهرجانات بمدارس الإسماعيلية



من جانبها دفعت شركة الصرف الصحي بـ93 سيارة لشفط المياه، لضمان استمرار حركة المرور والمشاة وخاصة بالشوارع الرئيسية خاصة مع استمرار هطول الأمطار بغزارة منذ الصباح الباكر.





ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات الأمواج في المعدلات الطبيعية.