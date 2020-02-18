غرفة مواد البناء تبحث سبل تنمية واستدامة الصادرات

أكد أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء، أن رفع جودة المنتج وتأهيل المنتج للتصدير من أهم الأولويات التي يجب السير عليها خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية لدى مصانع مواد البناء والاستفادة من الفائض في الإنتاج ببعض القطاعات.





جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان " تنمية واستدامة الصادرات" عقدتها غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء ومركز تحديث الصناعة.





ونوه عبد الحميد،إلى أن الغرفة نظمت هذه الندوة بهدف تعريف الشركات بالفرص المتاحة أمامها من البرامج التدريبية والمنح الدولية لتطوير أدائها لتأهيلها للتصدير ورفع كفاءة المنتج المحلي، خاصة أن معظم الشركات التابعة للقطاع مدرجة ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة.





ولفت إلى أهمية تطوير ورفع كفاءة المنتجات والعمل على ترشيد الطاقة لتقليل التكلفة ليكون المنتج المصري قادر على المنافسة العالمية، ويمكن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة للشركات.





من جانبها قالت الدكتورة حنان إسماعيل، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، إن المجلس يسعى لإدخال جيل جديد من المصدرين، وزيادة صادرات الشركات والتوسع والنفاذ لدخول أسواق تصديرية جديدة.





و أشارت إلى أن البرامج التدريبية والندوات التي تعقدها الجهات التابعة لوزارة التحارة والصناعة تعمل على صقل مهارات الشركات وإعداد مديرين تصدير لديهم إلمام بالإتفاقيات التجارية التي تتيح ميزة تنافسية للمنتج المصري.





من جانبها قالت دعاء سليمة، رئيس قطاع مواد البناء بمركز تحديث الصناعة، إن البعثات الاستكشافية التي يتم تنظيمها من الوسائل المتبعة للتعرف على أسواق جديدة للتعرف على متطلبات هذه الدول.





و أشارت إلى أن المعارض الخارجية من أهم الوسائل للوصول إلى عملاء جدد، وزيادة الصادرات، ويتم دعم المعارض من خلال برنامج رد الأعباء، فضلا عن دعم الشحن للأسواق الأفريقية التي توجد بها فرص واعدة أمام المنتج المصري.





وطالبت الشركات المشاركة بالندوة بعقد ندوات للتعريف بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وسرعة رد المتأخرات للشركات المصدرة من المساندة التصديرية حتى 30 يونيو 2019.





من جانبه قال أحمد فرج مدير برنامج تنمية الصادرات بمركز تحديث الصناعة، إن المركز يعد برامج تدريبية للشركات، فضلا عن تسجيل بعض المنتجات ليصبحوا موردين معتمدين لكبرى الشركات العالمية.





و أشار إلى أن البرامج والخدمات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة تكون مدعومة بنسبة 90 ٪ لأعضاء المركز.





وناقشت الندوة كيفية البحث عن عملاء جدد في الأسواق الخارجية، وإعداد دراسات عن الطلب العالمي على منتجات الشركات المحلية، وكيفية التواصل مع العملاء بالخارج وفنيات التصدير.



