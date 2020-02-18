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اقتصاد

مبيعات الأجانب تدفع البورصة للهبوط في ختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:57 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
دفعت مبيعات المستثمرين العرب والأجانب مؤشرات البورصة للاستقرار في المنطقة الحمراء بختام تعاملات اليوم الثلاثاء مقابل مشتريات المستثمرين المحليين.

سجلت تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب صافي بيع بـ 48 مليون جنيه  و749.1 مليون جنيه.

وسجل تعاملات المستثمرين المحليين صافي شراء 797.2 مليون جنيه.

تراجع مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.18% مسجلا 13,636.93 نقطة.

و انخفض مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة بنسبة 1.49% مسجلا 1,237.46 نقطة.

وخسر مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا نسبة 1.15% مسجلا 1,358.65 نقطة.
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