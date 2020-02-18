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فن

نشرة الفن.. صاحب مطعم البرنس يقاضى رمضان.. وتعليق ساخر لـ محمد هنيدي على أزمة مطربي المهرجانات

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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شيري نبيل
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بنجوم الفن المصري والعالمي نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بوقف عدد من مطربي وفرق المهرجانات، ومنع التعامل معهم.

حرص الفنان تامر حسنى على تهنئة الفنان رامى جمال بمناسبة طرح ألبومه الجديد "أنا لوحدي" والشركة المنتجة "نجوم ريكوردز" لتحقيق الألبوم نجاحا كبيرا على مدار الأيام القليلةً الماضية.

تصدر هاشتاج #حمو_بيكا موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر " بعد إصدار الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية قرارا بإيقاف مطربى المهرجانات عن الغناء وعلى رأسهم حمو بيكا، ودشن عدد كبير من رواد تويتر هاشتاج " حمو بيكا " وجاءت أبرز التغريدات كالآتى: 

شارك ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس"، فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


نشرت الفنانة هند صبرى، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام للصور والفيديوهات بصحبة محمد رحمو فى استوديو رحمو لتعليم التمثيل والعمل على تقوية أداء الممثلين المبتدئين والذى يقوم باستضافة نجم للحديث عن التمثيل والكثير من المواضيع الأخرى.

تحدى مطرب المهرجانات "حمو بيكا" قرار الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بإيقاف مطربى المهرجانات الشعبية على رأسهم حمو بيكا وسرعان ما أعلن حمو بيكا من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن طرح مهرجان جديد يحمل اسم "فيروس كورونا" والذى اعتبره الجماهير تحديا لقرار نقبة المهن الموسيقية.


نشرت الفنانة داليا مصطفى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة له بلوك كاجوال. 

علق الفنان محمد هنيدى بشكل كوميدي ساخر على أزمة مطربي المهرجانات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة " تويتر" بنشره صورة له من فيلم «جاءنا البيان التالي»، مصحوبة بتعليق «وتجيشني تلاقيني ليسه بخيري». 

نشر الفنان هانى شاكر عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيدويهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة له من حفل عيد الحب فى دار الأوبرا المصرية.

انتهيت الفنانة جومانا مراد من تصوير فيلم "يوم 13 " للنجمة دينا الشربيني المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.

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