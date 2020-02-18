المشير حفتر يستقبل السفير الأمريكي في ليبيا.. وهذا ما ناقشه الجانبان

استقبل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، لبحث الأوضاع في البلاد.





وأفاد المكتب الإعلامي للقيادة العامة بأن الطرفين ناقشا ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، ودور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.





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وخلال الاجتماع، قال حفتر، إن الجيش الوطني الليبي يتمسك بالثوابت الوطنية التي تنص على تأمين التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج المرتزقة.



