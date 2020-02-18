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أخبار العالم

المشير حفتر يستقبل السفير الأمريكي في ليبيا.. وهذا ما ناقشه الجانبان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:15 م
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر والسفير الأمريكي
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شيماء مصطفى
استقبل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، لبحث الأوضاع في البلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي للقيادة العامة بأن الطرفين ناقشا ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، ودور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.

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وخلال الاجتماع، قال حفتر، إن الجيش الوطني الليبي يتمسك بالثوابت الوطنية التي تنص على تأمين التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج المرتزقة.

كانت وسائل إعلام ليبية وعربية، أفادت باستهداف الجيش الوطني الليبي لسفينة شحن تركية، كانت تحمل أسلحة في ميناء طرابلس،  في إطار الجهود الحثيثة للجيش لوقف عمليات تهريب السلاح والمرتزقة من تركيا إلى ميليشيات طرابلس.
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