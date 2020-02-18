مفاجأة .. نفرتاري في انتظار ركاب أول رحلة طيران بين شرم الشيخ والأقصر

بدأت شركة مصر للطيران بتشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر وذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات.





جاء ذلك في إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، و ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية و إتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، و في إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني.





وستنطلق هذه الرحلة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، بواقع رحلة أسبوعية.





وبمناسبة بدء التشغيل تهدي وزارة السياحة والآثار ركاب أول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصري.



