وكيل جوارديولا يحسم موقف الفيلسوف من الاستمرار مع مانشستر سيتي

أكد جوسيب ماريا أوروبتيج، وكيل أعمال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن موكله لا يملك أي نية في الرحيل عن تدريب السيتيزينز في الفترة القادمة.





ذكر أن بعض التقارير الصحفية قد ربطت جوارديولا بالرحيل عن الفريق الإنجليزي بنهاية هذا الموسم، وذلك بعد تلقي الفريق لعقوبة بحرمانه من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين.





وقال أوروبتيج في تصريحات صحفية لصحيفة الموندو الكاتالونية: "بيب دومًا يكمل عقده مع الأندية التي يدربها، وعقده الحالي ينتهي صيف 2021، جوارديولا ليست لديه أي نية للرحيل من مانشستر سيتي قبل انتهاء عقده، وهو سيكمل عقده مع الفريق حتى نهايته".





يذكر أن بيب جوارديولا، قد تولى تدريب نادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2016، وقاده لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي آخر موسمين.