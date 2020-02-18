مصدر يكشف حقيقة استبعاد زيزو من خوض السوبر المصري





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره الأهلي يوم الخميس في الإمارات بالسوبر المصري.

وأكد مصدر داخل الجهاز الطبي بنادي الزمالك أن اللاعب لا يعاني من أزمة ولكنه تعرض للاصطدام بوجهه في أحد الأشياء داخل الفندق ولكن لا يعيقه ذلك من مواجهة الأهلي.





وكان زيزو نشر صورة له خلال إصابته بجرح خفيف عند منطقة العين قبل أن يتأكد جاهزيته للقاء.



