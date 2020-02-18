مصدر يكشف حقيقة استبعاد زيزو من خوض السوبر المصري

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة الأهلي في السوبر المصري.
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره الأهلي يوم الخميس في الإمارات بالسوبر المصري.
وأكد مصدر داخل الجهاز الطبي بنادي الزمالك أن اللاعب لا يعاني من أزمة ولكنه تعرض للاصطدام بوجهه في أحد الأشياء داخل الفندق ولكن لا يعيقه ذلك من مواجهة الأهلي.
وكان زيزو نشر صورة له خلال إصابته بجرح خفيف عند منطقة العين قبل أن يتأكد جاهزيته للقاء.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج بالسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ عام 2003 بالفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.