اعترافات المتهم باقتحام فيلا طبيبة بالشيخ زايد: راقبت المنزل وعرفت أنها مسافرة

اعترف المتهم باقتحام فيلا طبيبة بمدينة الشيخ زايد، أمام جهات التحقيق بالجيزة، بتفاصيل ارتكابه الواقعة، مؤكدًا أنه استغل غياب صاحبة الفيلا بعد سفرها لقضاء عطلتها خارج المنزل، فتسلل إلى العقار معتقدًا أنه خالٍ من السكان، إلا أن كاميرات المراقبة رصدت تحركاته وأدت إلى كشفه وضبطه.

وكشفت التحقيقات أن الطبيبة كانت تقضي عطلتها بأحد الشواطئ، قبل أن تتلقى إشعارًا عبر تطبيق كاميرات المراقبة المثبت على هاتفها المحمول، يفيد بوجود حركة داخل الفيلا وعند متابعتها البث المباشر، فوجئت بشخص مجهول يتجول داخل المنزل، فسارعت بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبفحص كاميرات المراقبة وجمع المعلومات، تمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه، واقتياده إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث تستمع إلى أقوال المجني عليها، وتفرغ تسجيلات كاميرات المراقبة، كما كلفت جهات البحث الجنائي بإجراء التحريات النهائية لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وبيان ما إذا كان المتهم متورطًا في وقائع مماثلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.