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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل تحذر من صفحات وهمية تستغل اسم منحة العمالة غير المنتظمة

تحذير وزارة العمل
تحذير وزارة العمل

حذرت وزارة العمل المواطنين من التعامل مع الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنتحل صفة الوزارة أو تستغل اسم "منحة العمالة غير المنتظمة" لنشر وتداول معلومات مغلوطة وشائعات، أو الترويج لروابط ورسائل مضللة تستهدف النصب والاحتيال على المواطنين، والحصول على بياناتهم الشخصية أو مبالغ مالية دون وجه حق.

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر هذه الصفحات لا يمت بصلة للوزارة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة تجاه كل من ينتحل اسم الوزارة أو يروج لأخبار كاذبة تثير البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن جميع خدماتها، بما فيها الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى، كما لا يوجد أي وسطاء أو أفراد مفوضون لتسهيل الحصول على المنح أو الخدمات...وتشير الوزارة إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف فقط للمسجلين رسميًا بقاعدة بيانات الوزارة، وفقًا للضوابط المنظمة، وأن التسجيل لا يتم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أو الروابط الإلكترونية المتداولة، وإنما من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، بينما يتم صرف المنح عبر منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

وتهيب الوزارة بجميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات المجهولة، وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو المالية مع أي صفحات أو جهات غير رسمية، مع ضرورة الرجوع إلى مديريات العمل والإدارات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة، والإبلاغ عن أي صفحات أو رسائل وهمية تدّعي تبعيتها للوزارة...وتؤكد وزارة العمل استمرار جهودها في توعية المواطنين، والتصدي لمحاولات استغلالهم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وعدالة، ويحافظ على حقوق المواطنين من أي محاولات للنصب أو التضليل.

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