بوسى تشارك جمهورها بصور من برنامج سهرانين.. ومنى ممدوح تعلق.. شاهد





وعلقت بوسى قائلة " صور من برنامج #سهرانين ".





وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - منورة - 😍





وعلقت الفنانة منى ممدوح: " روحى ".





يذكر أن اخر اعمال الفنانة بوسى مشاركتها الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.





المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض المسلسل على الإنترنت.







