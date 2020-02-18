بوسى تشارك جمهورها بصور من برنامج سهرانين.. ومنى ممدوح تعلق.. شاهد

نشرت الفنانة بوسى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت بوسى قائلة " صور من برنامج #سهرانين ".
وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :قمر - منورة - 😍
وعلقت الفنانة منى ممدوح: " روحى ".
يذكر أن اخر اعمال الفنانة بوسى مشاركتها الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.
المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض المسلسل على الإنترنت.