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فن

بوسى تشارك جمهورها بصور من برنامج سهرانين.. ومنى ممدوح تعلق.. شاهد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:02 م
بوسى
بوسى
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سيد احمد
نشرت الفنانة بوسى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت بوسى قائلة " صور من برنامج #سهرانين ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :قمر - منورة - 😍

وعلقت الفنانة منى ممدوح: " روحى ".

يذكر أن اخر اعمال الفنانة بوسى مشاركتها الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض المسلسل على الإنترنت.


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