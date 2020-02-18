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رياضة

«سيدات الأهلي» يهزم الزمالك في كرة اليد ببطولة الجمهورية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:55 م
مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك في كرة اليد للسيدات
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محمد رشاد
استطاع الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، حسم مواجهة الغريم التقليدي الزمالك، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على صالة الشباب والرياضة، بمدينة السادس من أكتوبر. 

وحسمت سيدات الأهلي نتيجة الشوط الأول بفارق 9 أهداف بواقع (14-5)، وسط تراجع كبير في مستوى سيدات الزمالك.

واستمرت سيطرة المارد الأحمر في الشوط الثاني، وسط محاولات للاعبات الزمالك من أجل العودة في اللقاء، لتحسم سيدات الأهلي المباراة في النهاية لصالحهن بنتيجة (25-18).

بهذا الفوز، يرتفع رصيد الأهلي في صدارة ترتيب بطولة الجمهورية برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في المباريات الخمسة التي لعبها في البطولة المحلية إلى الآن، محققًا العلامة الكاملة.

ومن المقرر أن تجمع مواجهة أخرى بين الأهلي والزمالك، ولكن في كرة القدم رجال، حيث يتنافس الفريقان على لقب السوبر المصري، الخميس المقبل، بالإمارات.
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