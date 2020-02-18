«سيدات الأهلي» يهزم الزمالك في كرة اليد ببطولة الجمهورية

استطاع الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، حسم مواجهة الغريم التقليدي الزمالك، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على صالة الشباب والرياضة، بمدينة السادس من أكتوبر.





وحسمت سيدات الأهلي نتيجة الشوط الأول بفارق 9 أهداف بواقع (14-5)، وسط تراجع كبير في مستوى سيدات الزمالك.





واستمرت سيطرة المارد الأحمر في الشوط الثاني، وسط محاولات للاعبات الزمالك من أجل العودة في اللقاء، لتحسم سيدات الأهلي المباراة في النهاية لصالحهن بنتيجة (25-18).





بهذا الفوز، يرتفع رصيد الأهلي في صدارة ترتيب بطولة الجمهورية برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في المباريات الخمسة التي لعبها في البطولة المحلية إلى الآن، محققًا العلامة الكاملة.



