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تكنولوجيا

تعرف على سعر مواصفات Honor 9X Pro قبل طرحه رسميا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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كريم جمال
أعلنت شركة Honor الصينية المملوكة لعلامة هواوى العملاقة منذ قليل نيتها طرح أحدث هواتفها وهو Honor 9X Pro عالميًا فى هذا الشهر، ليظهر بشكل رسمى فى الأسواق يوم 24 فبراير الجارى.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، كشف الرئيس التنفيذى Honor عبر فيسبوك الذى يتخذه منصة للإعلان دومًا عن أحدث منتجات شركته، عن ميعاد إطلاق Honor 9X Pro بصورة رسمية.

ونستعرض مواصفات أيقونة Honor، والذى سيأتى بجسم مغطى بالزجاج من الواجهتين الأمامية والخلفية، مع شاشة قياسها 6.59 بوصة من نوع IPS، مغطاة بطبقة حماية لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

ويمتلك Honor 9X Pro معالجا قويا من نوع HiSilicon Kirin 810، ثمانى النواة بقوة 2.27 جيجاهرتز، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعتى 128 و256 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمة فى جنب الهاتف.

ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا ثنائية أساسية، بدقة 48 و2 مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية متحركة بموتور ذكى بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويعمل Honor 9X Pro بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع Type-C، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.

ويمكنك الحصول على Honor 9X Pro بسعر 290يورو ما يعادل 4880 جنيهًا مصريًا، ويتيح لونين هما الأسود  والأرجوانى.
تعرف على سعر مواصفات Honor 9X Pro قبل طرحه رسميا
تعرف على سعر مواصفات Honor 9X Pro قبل طرحه رسميا
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