دوري أبطال أوروبا .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

انتهى الشوط الأول من لقاء بروسيا دورتموند و باريس سان جيرمان بالتعادل السلبي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





بدأ الشوط الأول بهدوء بين الفريقين وجاء أول تهديد عن طريق ركلة حرة لصالح فريق باريس سان جيرمان من مكان جيد للغاية بعد إعاقة من دان أكسيل زاجادو لمحاولة مرور نيمار نفذها نيمار مرت من الحائط البشري ثم مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.





ثم ظهرت سيطرة على الكرة بين أقدام لاعبي فريق باريس سان جيرمان ولكن دون خطورة على مرمى فريق بروسيا دورتموند .







وأعلن لوسيان فافري مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيلة فريقيهما الرسمية للمباراة المرتقبة الليلة.





وغاب نيمار عن آخر 3 مباريات لباريس في الدوري المحلي ومباراة أخرى في كأس فرنسا قبل أن يعود ويقود البي إس جي في المواجهة المرتقبة.





وجاءت تشكيلة بوروسيا دورتموند كالتالي:





بوركي









زاغادو - هوميلس - بيستشيك









جيريرو - تشان - فيتسيل - حكيمي









هازارد - هالاند - سانشو









بينما جاءت تشكيلة باريس سان جيرمان كالتالي:





نافاس









كيمبمبي - سيلفا - ماركينيوس









كورزاوا - جايي - فيراتي - مونييه









نيمار - مبابي - دي ماريا