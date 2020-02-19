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مرأة

هنفطر إيه .. فول وبيض بطريقة جديدة أحلى من المطاعم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

لا تكتفى العديد من الأمهات بتقديم وجبة بسيطة وعادية لإفطار أطفالها، فكثير منهن يفضلن التنوع بشكل مستمر حتى لا يمل الأطفال.

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فول بالطحينة للشيف الشربينى
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فول بالطحينة والرمان وبمذاق لا يقاوم وشكل جديد:

المقادير:

فول مدمس
بصل اخضر
ثوم مفروم
عصير ليمون
كمون
شطة
ملح وفلفل
طحينة
زيت زيتون
بقدونس مفروم
نعناع مفروم
حبوب رمان
خيار مخلل
عيش بلدي للتقديم

طريقة التحضير:

- يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل و يضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع.

* يزين بالخيار المخلل وحبوب الرمان ويقدم

أومليت إسباني للشيف شريف الحطيبى

المقادير
مكعبات بطاطس 
بصل مفروم 
ثوم مفروم 
4 بيضات 
بقدونس مفروم 
ملح 
فلفل أسود 
زيت قلي 

طريقة التحضير
* يوضع الزيت في طاسة بكمية تغطى مكعبات البطاطس مع رشة ملح وتقلى ثم يضاف البصل والثوم 
* يخفق البيض مع الفلفل والبقدونس ثم يضاف خليط البطاطس ويقلب ثم يوضع على النار مرة اخرى
* عند نضج الاطراف يقلب على الجهة الاخرى ثم يعد في سندويتش مع رشة ملح على الوجه ويقدم

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