هنفطر إيه .. فول وبيض بطريقة جديدة أحلى من المطاعم

لا تكتفى العديد من الأمهات بتقديم وجبة بسيطة وعادية لإفطار أطفالها، فكثير منهن يفضلن التنوع بشكل مستمر حتى لا يمل الأطفال.

لا تكتفى العديد من الأمهات بتقديم وجبة بسيطة وعادية لإفطار أطفالها، فكثير منهن يفضلن التنوع بشكل مستمر حتى لا يمل الأطفال.

اقرأ أيضا ..

فول بالطحينة للشيف الشربينى يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فول بالطحينة والرمان وبمذاق لا يقاوم وشكل جديد: المقادير: فول مدمس بصل اخضر ثوم مفروم عصير ليمون كمون شطة ملح وفلفل طحينة زيت زيتون بقدونس مفروم نعناع مفروم حبوب رمان خيار مخلل عيش بلدي للتقديم طريقة التحضير: - يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل و يضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع. * يزين بالخيار المخلل وحبوب الرمان ويقدم

أومليت إسباني للشيف شريف الحطيبى







المقادير

مكعبات بطاطس

بصل مفروم

ثوم مفروم

4 بيضات

بقدونس مفروم

ملح

فلفل أسود

زيت قلي





طريقة التحضير

* يوضع الزيت في طاسة بكمية تغطى مكعبات البطاطس مع رشة ملح وتقلى ثم يضاف البصل والثوم

* يخفق البيض مع الفلفل والبقدونس ثم يضاف خليط البطاطس ويقلب ثم يوضع على النار مرة اخرى