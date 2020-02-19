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رياضة

أحمد مرتضى منصور يرد على تجاهل كهربا أمام منصة السوبر المصري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:30 ص
كهربا
كهربا
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محمد رشاد
ردَّ أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التعامل مع لاعب الفريق السابق محمود عبدالمنعم (كهربا) المنضم حديثًا لصفوف الأهلي خلال مواجهة الفريقين.

ومن المنتظر أن يصطدم الأهلي بالزمالك في مباراة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، بملعب محمد بن زايد بأبوظبي في الإمارات.

وعلق أحمد مرتضى على إمكانية مصافحة مسئولي الزمالك لـ كهربا عند صعوده على المنصة: "هو أصبح لاعبًا في الأهلي ببطاقة مؤقتة، وهناك قضية مفتوحة، وهذا لا يمنع أن التعامل يكون باحترام".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية بفضائية "القاهرة والناس": "لسنا غاضبين من كهربا لأنه ترك الزمالك، ولكن طريقة رحيله هي التي تثير الغضب".

واستكمل  أحمد مرتضى: "مُرحب بكهربا في الأهلي أو أي ناد آخر، ومُرحب بأي لاعب يأتي الزمالك، الموضوع أبسط من ذلك، الغضب كله بسبب الحقوق، نريد أن تكون الأمور طبيعية، التعامل سيكون بشكل طبيعي مع جميع الناس".
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