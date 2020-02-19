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منوعات

فيديو.. خادمة تعذب طفلة بطريقة وحشية في غياب والديها

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أساءت خادمة، معاملة طفلة، مستغلة غياب والديها، حيث قامت بتعذيبها بطريقة وحشية، ولم تكتف بذلك بل وثقت فعلتها في مقطع فيديو. 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" مقطع فيديو لطفلة تبكي وتصرخ نتيجة التعذيب الذي تتعرض له على يد الخادمة التي  من المفترض أن تعتني بها.

ويظهر في مقطع الفيديو الطفلة وهي ترتدي ملابس خفيفة وعارية، وتنظر بخوف للعاملة التي لم تظهر في مقطع الفيديو، بل اكتفت ببروز صوتها وهي تنهر الطفلة للذهاب إلى الحمام. 

واستغلت الخادمة غياب والدي الطفلة، وقامت بضربها بوحشية وجرها، بينما كانت الطفلة تبكي وتصرخ في خوف، كما قامت بتصوير الواقعة في مقطع فيديو، ولم يتضح الفيديو أين تم التقاطه أو جنسية الخادمة.
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