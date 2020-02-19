الكلاب نهشت جثتها.. شاب يتخلص من عشيقته بعد علمه بحملها

أصبحنا نعيش في حقبة زمنية صعبة، الانتقام والدماء فيها أسهل ما يمكن، فالكل يبحث عن غايته، وعندما تنتهي؛ يغلق الصفحة ويده ملطخة بدماء الأبرياء.
مدينة "أولاد تايمة" في ضواحي مدينة "أغادير" بالمغرب، عاشت حالة من الحزن الشديد بعد عثور الشرطة على جثة شابة في الغابات، وفقا لما تداولته وسائل الإعلام المغربية .
وعثرت الشرطة على جثة شابة مفقودة منذ 3 أسابيع في غابات بالمغرب، والمؤسف في الأمر أن الجثة كانت تحللت وأكلت الكلاب منها.
وذكرت تحقيقات الشرطة أنها توصلت للجاني وهو ميكانيكي بالغ من العمر 24 عاما، وأنه قتل الفتاة العشرينية التي كانت تعمل نادلة في أحد المقاهي، وذلك عندما علم أنها حامل منه، وطلبها منه الزواج، ثم ألقى بجثتها في الغابة حتى نهشته الكلاب.