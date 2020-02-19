وحدة الأورام: كل مريض له علاج خاص به وفقًا لنوعية الخلايا.. فيديو

قال الدكتور هشام الغزالى، عضو اللجنة القومية للأورام ورئيس وحدة علاج الأورام والبحوث بطب عين شمس، إن هناك إنجازات كثيرة خلال الفترة الماضية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومبادرة الاهتمام بصحة المرأة المصرية.





وأضاف الدكتور هشام الغزالى، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن مركز أبحاث طب عين شمس غير متخصص فى أبحاث السرطان فقط ولكنه يتم عمل فيه كل الأبحاث فى كافة مجالات الطب بداية من الأبحاث السريرية والأبحاث الإكلينيكية والأبحاث الأساسية التى تعتمد على الخلايا.





وتابع أن الوحدة تعمل على الخلية نفسها وابتكار علاجات مختلفة للأورام وفقًا للعلاج المشخصن وفقًا لنوعية الخلايا الموجودة فيه، مؤكدًا أنه أصبحت علاجات الأورام مختلفة فكل مريض له علاج خاص به مختلف عن الآخر.









وأشار إلى أن كل مريض له خلايا مختلفة وقابلة للعلاج بطريقة ما على حسب الحالة على ولو الإصابة والمرض واحد، مضيفًا أن هناك مستقبلات كثيرة لعلاج الرئة وعلاجات متعددة.







