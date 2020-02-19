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إيمان أبو اليزيد: نسعى لتأسيس نقابة للمتخصصين فى التربية الخاصة.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:43 ص
إيمان أبو اليزيد
إيمان أبو اليزيد تكشف لـ صباح البلد
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شيرين عادل
قالت الدكتورة إيمان أبو اليزيد، مديرة مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية بطنطا، إن المؤسسة قامت بإطلاق ملتقى التربية الخاصة هذا العام فى دورته الثالثة. 

وكشفت إيمان أبو اليزيد،  خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، عن هدف إطلاق الملتقى السنوى الثالث للتربية الخاصة  وهو استخراج رخصة مزاولة مهنة لكافة الأخصائيين بالتربية الخاصة.

وأضافت مديرة مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية بطنطا، أن مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية بطنطا تسعى فى الوقت الحالى لعمل نقابة تضم كافة اخصائيين التربية الخاصة. 


برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.


ويستعرض البرنامج أهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.


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