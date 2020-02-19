فايلر يحسم موقف رمضان صبحي من مواجهة الزمالك



وقال فايلر في مؤتمر صحفي، إن اللقاء يختلف تماما عن السوبر الأفريقي أو الدوري الممتاز، وفريقه استعد جيدا لهذه المواجهة وقادر على الفوز، وسعدت باللعب في الإمارات على كأس غالية مثل السوبر المصري.



وأوضح فايلر، أن التشكيل الذي سيخوض به اللقاء لا يمكن الكشف عنه وسيحتفظ به حاليا ولكنه سيختار أفضل تشكيل قادر على تنفيذ فكره داخل الملعب وسيعمل على تجهيز جميع لاعبيه لتلك المواجهة.





وأشار فايلر، إلي أنه لا يتعامل مع مدرب فقط ويتعامل مع فريق كامل وحساباته واضحة وجهز لاعبيه لتلك المباراة، والمدرب بمفرده سواء للأهلي أو الزمالك لن يكون لهم كلمة الفصل في اللقاء، والفريق الأجهز فنيا هو الذي سيحقق الفوز واللقب في النهاية.



وأوضح مدرب الأهلي: "لا يمكن الخلط بين مواجهاته مع الزمالك خاصة الأولى ولا يمكن الحديث عن أول مواجهة جمعت بينه وبين الزمالك عند توليه المهمة، وظروف لقاء الغد مختلف تماما عن مباراة السوبر الأولى، التي فاز بلقبها على حساب الزمالك، ولكل مواجهة شكل وتحضير مختلف نهائيا".



وأكد أن مجدي أفشة جاهز للقاء، ورمضان صبحي غير جاهز ولكن قد يكون متواجدا في مباراة السوبر أمام الزمالك، خاصة وأنه لم يشارك سوى في جزء بسيط من التدريبات الجماعية.



وتابع بأن تثبيت اللاعبين هو قراره والتعديل في التشكيل رأيه الفنية وبالطبع هناك من يختلف معه، ولكنه يختار وفقا لما يتابعه وقراره يكون قبل أي لقاء ويأخذ المخاطرة وفقا للمعطيات، وبالتالي يقوم بالتدوير وفقا للمباريات التي يخوضها، وجميع لاعبيه بنفس القوة وكل لاعب قادر على إظهار قدراته بالصورة المطلوبة، ويثق في ٢٤ لاعبا تضمهم قائمته الحالية.





فايلر أشار إلى فكرة عدم تحقيق الفوز خارج ملعبه في مبارياته التي لعبها مع الأهلي، بأن فريقه سيخوض السوبر بملعبه لأن الإمارات هي أرض مصر وفريقه سيلعب بنفس الصورة التي يلعب بها في مصر، وسيعمل على تحقيق الفوز سواء في الإمارات أو مصر خلال المباراة الثانية أمام الزمالك بالدوري.



أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة فريقه أمام الزمالك في كأس السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، هامة للغاية.