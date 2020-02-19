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إيمان أبو اليزيد: الملتقى الثالث لذوى الهمم بمشاركة 3000 أخصائي تربوي.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:16 ص
الدكتورة إيمان
الدكتورة إيمان أبو اليزيد
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شيرين عادل
قالت الدكتورة  إيمان أبو اليزيد،  مديرة مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية بطنطا  إن الاختبارات التى يخوضها أخصائي التربية الخاصة لذوى الهمم  أساسها أن يكون المتقدم لاختبارات الأكاديمية متخصصين بالفعل بمجال ذوى الهمم بالإضافة لحصولهم على الدبلوم الأكاديمى التدريبى من المؤسسات المعنية بهذا المجال.

وأضافت الدكتورة  إيمان أبو اليزيد، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية بطنطا   تقوم بتدريب الأخصائيين بالمستشفيات الحكومية على أعلى مستوى خاصة وأن الأخيرة حصلت على شهادة الأيزو فى مجال تدريب الأخصائيين لذوى الهمم.

وأشارت إلى أن الخطوة التالية للمتقدمين بعد حصولهم على التدريب من المؤسسة يبدأ خوضهم مجال اختبار التربية الخاصة وعمل لجنة حول تقسيم الاختصاصات ومن يثبت كفاءته يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة مجال التربية والتعامل مع ذوى الهمم. 

وتابعت  إيمان أبو اليزيد، بأن إطلاق ملتقى التربية الخاصة  هذا العام إطلاق  فى دورته الثالثة بمشاركة 3 آلاف فرد  يهدف أيضا للإعلان عن إصدار مزاولة المهنة بالإضافة للعمل على تدشين نقابة تضم كافة الأخصائيين المعنيين بذوى الهمم. 


برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.


ويستعرض البرنامج أهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
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