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اقتصاد

01.14% زيادة المستهلك من القطن المصري خلال الربع الأول للموسم الزراعى 2019 / 2020

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:32 ص
القطن المصري
القطن المصري
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آية الجارحي
أصـدر الجهاز المركزى للتعبئـة  العامة  والإحصاء  اليـوم  الأربعاء   الموافـق  19/  2 / 2020  النشرة  الربع سنوية للقطن الربع الأول ( سبتمبر/نوفمبر ) للموسم الزراعى 2019 / 2020.

  
بلغ إجمالى صادرات القطن  3,114 ألف قنطار  مـترى خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019 ) مقابل 1,186 ألف قنطار مترى لنفس الفـترة  من الموسم السابق بنسبة إنخفاض قدرها 6,38٪ نتيجة لانخفاض إنتاج القطن.

بلغ إجمالى كميـة المستهلك مـــن الأقطان المحليـة  3,29 ألـف قنطار مترى خــلال الـفـتـرة  (سبتمبر/ نوفمبر 2019 )  مقـابل   7,25 ألـف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسـم السابق  بنسبة زيادة قدرها  1,14٪ وذلك لزيادة الإنتاج.


بلغت كميـة الأقطان التى تم حلجـها  5,388 ألف قنطـار مترى خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019 ) مقابل  2,573 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق  بنسبة إنخفاض قـدرها 3,32٪ نتيجة لانخفاض المحلوج من القطن.

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