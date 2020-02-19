ميزة جديدة لتجربة الألعاب قبل تحميلها على هواتف أندرويد

نشاهد الكثير من إعلانات ألعاب الهواتف الكية أثناء تصفح مواقع الإنترنت المختلفة وحتى أثناء إستخدام يوتيوب، وللوهلة الأولى قد تجذبنا المقاطع الدعائية عنها ونقوم بتحميلها، وتستغرق وقتًا طويلًا لكبر مساحتها، وبعد ذلك نقوم بحذفها لأنها لم تعجبنا كما توقعنا.





وبحسب موقع فون آرينا التقنى، بات يمكنك تجربة اللعبة قبل تحميلها اذا كنت تمتلك هاتفًا يعمل بنظام أندرويد، وذلك بفضل ميزة جديدة كشفت عنها جوجل ستوفر الكثير من الوفت والجهد لإختيار أفضل الألعاب.





وأعلنت جوجل عن نوعية جديدة من الملفات تعرف بـ Incremental File System، وهى تتيح تجربة اللعبة بشكل مفصل قبل إكتمال تحميلها على الهاتف، وهنا يكون الخيار بإكمال التحميل أو الإلغاء.





إلا أن المطورين كشفوا عن توقعاتهم تجاه صدور الميزة الجديدة بشكل رسمى لنظام أندرويد 11 الذى سيظهر فى النصف الثانى من العام الحالى، ومن الممكن أن تظهر مع أندرويد 12 فى العام القادم 2021.





وتعتمد فكرة Incremental File System على تحميل ملفات الألعاب فى صورة أجزاء، ومن ثم تتيح تجربة اللعبة عن طريق launcher لإختيار إستكمالها أم لا.



