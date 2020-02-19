AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ميزة جديدة لتجربة الألعاب قبل تحميلها على هواتف أندرويد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
نشاهد الكثير من إعلانات ألعاب الهواتف الكية أثناء تصفح مواقع الإنترنت المختلفة وحتى أثناء إستخدام يوتيوب، وللوهلة الأولى قد تجذبنا المقاطع الدعائية عنها ونقوم بتحميلها، وتستغرق وقتًا طويلًا لكبر مساحتها، وبعد ذلك نقوم بحذفها لأنها لم تعجبنا كما توقعنا.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، بات يمكنك تجربة اللعبة قبل تحميلها اذا كنت تمتلك هاتفًا يعمل بنظام أندرويد، وذلك بفضل ميزة جديدة كشفت عنها جوجل ستوفر الكثير من الوفت والجهد لإختيار أفضل الألعاب.

وأعلنت جوجل عن نوعية جديدة من الملفات تعرف بـ Incremental File System، وهى تتيح تجربة اللعبة بشكل مفصل قبل إكتمال تحميلها على الهاتف، وهنا يكون الخيار بإكمال التحميل أو الإلغاء.

إلا أن المطورين كشفوا عن توقعاتهم تجاه صدور الميزة الجديدة بشكل رسمى لنظام أندرويد 11 الذى سيظهر فى النصف الثانى من العام الحالى، ومن الممكن أن تظهر مع أندرويد 12 فى العام القادم 2021.

وتعتمد فكرة Incremental File System على تحميل ملفات الألعاب فى صورة أجزاء، ومن ثم تتيح تجربة اللعبة عن طريق launcher لإختيار إستكمالها أم لا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها تطبيق معرض وخزنة مشفرة للصور.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب على Google Play لهذا الأسبوع

رسميا.. واتساب يطرح ميزة Dark Theme.. إليك رابط التحميل

بعد انتشاره في الصين.. الملايين يسارعون بتحميل لعبة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

مدحت شلبي مفاجأة أون سبورت فى السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

شاهد.. إيمان العاصي ترقص على أغنية بنت الجيران

بقع زرقاء.. طبيب سوري يكشف تطورا خطيرا في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

الفانلة الزرقاء وش النحس على الزمالك أمام الأهلي .. فيديو

بـ حذاء غريب.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

عاجل .. مرتضى منصور يعتذر عن حضور مباراة الزمالك والأهلي فى السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حذاء غريب.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

10 صور من تعادل قدامى الزمالك والأهلي 3-3 على هامش السوبر.. شاهد

سمير عثمان يتغزل فى جمال الغندور: أطيب التمنيات.. ماذا قال.. صور