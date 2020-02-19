راقصة وأغانٍ شعبية داخل فصل دراسي بالمنوفية.. القصة الكاملة

وقام الطلاب بالاستماع للأغاني الشعبية داخل جدران الفصل، كما قاموا بتشغيل فيديو لراقصة على شاشة الفصل ومشاهدتها أثناء اليوم الدراسي مع تراقصهم على أنغام الموسيقى.

وعلى الفور، قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لفحص الواقعة والتأكد من صحتها أو عدمه.











من جانبه، أكد مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم فتح تحقيق موسع في الواقعة مع كل المتسببين فيها، وستتم معاقبة الجميع وفقا للقوانين.







ومع انتهاء التحقيقات، قرر الدكتور مختار شاهين، وكيل التعليم بالمنوفية، استبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين المشرفين على اليوم الدراسى من إدارة السادات.





كما قررت لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات فصل 22 طالبا 3 أيام، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وتم التنبيه على الطلاب أنه في حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا.



