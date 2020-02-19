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تعليم

راقصة وأغانٍ شعبية داخل فصل دراسي بالمنوفية.. القصة الكاملة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:21 م
راقصة وأغاني شعبية
راقصة وأغاني شعبية داخل فصل دراسي
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محمد امين
شهدت مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات واقعة مؤسفة، حيث تحولت فصول تلقي العلم إلى ما يشبه أوكار الليل. 

وقام الطلاب بالاستماع للأغاني الشعبية داخل جدران الفصل، كما قاموا بتشغيل فيديو لراقصة على شاشة الفصل ومشاهدتها أثناء اليوم الدراسي مع تراقصهم على أنغام الموسيقى.

وعلى الفور، قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لفحص  الواقعة والتأكد من صحتها أو عدمه.



وأكد محافظ المنوفية أنه ستتم إحالة المتسببين فى الواقعة للتحقيق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة ومجازاة كل من يثبت تقصيره وإهماله.

من جانبه، أكد مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم فتح تحقيق موسع في الواقعة مع كل المتسببين فيها، وستتم معاقبة الجميع وفقا للقوانين.

ومع انتهاء التحقيقات، قرر  الدكتور مختار شاهين، وكيل التعليم بالمنوفية، استبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين المشرفين على اليوم الدراسى من إدارة السادات. 

كما قررت لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات فصل 22 طالبا 3 أيام، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وتم التنبيه على الطلاب أنه في حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا.

يذكر أنه في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بالتنبيه بعدم إذاعة أي أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بجميع أنواعها.

وشددت الوزارة، في خطابها إلى المديريات، على ضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة أن الغناء أداء فني راق يهذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني أن يتم اختيار الأغاني التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.
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