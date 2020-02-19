AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تزف خبرا سارا عن بؤرة تفشي كورونا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:50 م
الصين تزف خبر سار
الصين تزف خبر سار عن بؤرة تفشي كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تحسن الوضع الصحي في إقليم هوبي وعاصمته ووهان، وهو موطن تفشي فيروس كورونا.


ونقل التلفزيون المركزي الصيني "سي.سي.تي.في" عن سون تشون لان نائبة رئيس الحكومة الصينية، أن جهود مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه في إقليم هوبي تحرز تقدما كبيرا، بحسب "رويترز".


وعلى الرغم من ذلك، أشار لان إلى أن "الوضع لا يزال خطيرا".


وأوضح أن السلطات في بكين، تحث إقليم هوبي وعاصمته ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، على فحص المرضى الذين يعانون من الحمى.


وفي الوقت الذي أعلنت فيه الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى ألفي حالة، اليوم الأربعاء، استمر تناقص معدل الإصابات الجديدة، في مؤشر له دلالات.


وقالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيسي سجل 1749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، انخفاضا عن حالات اليوم السابق التي بلغت 1886، وتمثل الحالات المسجلة يوم الثلاثاء أدنى معدل للإصابات الجديدة منذ 29 يناير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يضرب العالم.. خريطة الدول التي تسلل إليها الفيروس القاتل

الصين تحث على عدم مغادرة أي أجنبي بؤرة انتشار كورونا

14380 حالة.. حصيلة فيروس كورونا في العالم حتى الآن

بعد إخضاعهم للحجر الصحي.. شاهد | مقر إقامة الطلاب السعوديين بعد عودتهم من الصين

بعد تشييده في 8 أيام.. مستشفى ووهان يبدأ في استقبال المصابين بـ كورونا.. صور

الإمارات: نعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا في الصين

ترشيحاتنا

طالع كل ما جاء في مؤتمر الزمالك الخاص بمواجهة السوبر المصري

ممثل منظمة الصحة العالمية: حالة حاملة واحدة فقط لفيروس كورونا بمصر

لأسباب مجهولة.. الجيش التركي ينسحب بشكل مفاجئ ويحرق مقراته في نقاط شمالي سوريا

رفقة صغيرها.. نجمة مسرح مصر تتألق بإطلالة كاجول

كيف تقنع أبناءك بالصلاة وتحببهم فيها .. خالد الجندي يوضح

اخترق وكالة الأنباء الرسمية.. اعتقال مصري في الكويت.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك صيفي.. هنا الزاهد تودع الشتاء بإطلالة مبهجة

بـ 3 جنيهات.. طريقة استخدام حمض الفوليك في تطويل الشعر

حادث مؤسف.. أراد أن يعد مفاجأة رومانسية لحبيبته فانتهى به الحال في المستشفى