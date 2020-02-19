الصين تزف خبرا سارا عن بؤرة تفشي كورونا

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تحسن الوضع الصحي في إقليم هوبي وعاصمته ووهان، وهو موطن تفشي فيروس كورونا.









ونقل التلفزيون المركزي الصيني "سي.سي.تي.في" عن سون تشون لان نائبة رئيس الحكومة الصينية، أن جهود مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه في إقليم هوبي تحرز تقدما كبيرا، بحسب "رويترز".









وعلى الرغم من ذلك، أشار لان إلى أن "الوضع لا يزال خطيرا".









وأوضح أن السلطات في بكين، تحث إقليم هوبي وعاصمته ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، على فحص المرضى الذين يعانون من الحمى.









وفي الوقت الذي أعلنت فيه الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى ألفي حالة، اليوم الأربعاء، استمر تناقص معدل الإصابات الجديدة، في مؤشر له دلالات.







