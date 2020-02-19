إعلان عاجل من إيران حول مريضي فيروس كورونا

تطور مأساوي جديد كشفت عنه إيران بخصوص حالتي مريضي فيروس كورونا اللذين أعلنت عنهما اليوم، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.





أعلن رئيس جامعة مدينة قم للعلوم الطبية الإيرانية أن المريضين المصابين بفيروس كورونا قد توفيا.









وأكد المصدر أن المريضين توفيا نتيجة إصابتهما بأمراض رئوية حادة.





وكانت إيران قد أعلنت عن تسجيل أول حالتين بفيروس كورونا، الذي ظهر في الصين منذ ديسمبر الماضي؛ حسبما نقلت العربية عن وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا".





وذكرت وزارة الصحة في إيران أن هناك تحاليل أولية تشير إلى تسجيل إصابتين بفيروس "كورونا" في مدينة قم؛ بحسب "روسيا اليوم".





وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، استعدادها لمساعدة الصين على احتواء فيروس كورونا،، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع الصين في التعرف على المرض.





ووفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية، قال المدير العام لدائرة التعاون الدولي في وزارة الصحة إن "فيروس كورونا الجديد يعد مرضا جديدا، ويمكن لإيران أن تتعاون مع الصين في التعرف على المرض، وفي هذا الصدد، يمكننا أيضًا تقديم تعاون طبي".





وفي وقت سابق، تم الاشتباه في وفاة امرأة تبلغ من العمر 63، أن تكون قد أصيبت بفيروس كورونا، في أحد مستشفيات طهران. إلا أن وزير الصحة نفى مؤخرا تسجيل أي إصابة في البلاد بفيروس كورونا.



