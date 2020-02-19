بعد خلع أسنانك.. ما المدة المطلوبة لإجراء زراعة ؟





الإجراء الجراحي:

ويتم تحت تأثير التخدير الموضعي ويقوم الطبيب بإحداث سلسلة من الثقوب، والتي في نهايتها يقوم بإدخال الغرس السني إلى العظم.





الإجراء التأهيلي:

يتم فيه تثبيت جسور من عدة أسنان أو طقم أسنان كامل على الغرس السنية.





أما بالنسبة للمدة المطلوبة لإجراء زراعة الأسنان بعد الخلع، فقد أكد سمير، أن أفضل نتائج لزراعة الأسنان هي بعد الخلع مباشرة أي في نفس جلسة خلع الأسنان، وبالتالي لا يحتاج المريض لفتح جراحة للثة، وتكون حالة العظم بأفضل ما يمكن الطبيب المختص الذي يخلع هذا الضرس أو السن يكون على دراية كاملة بأهمية المحافظة على العظم المحيط بالضرس لحمل السنة المزروعة.





لذا نوه سمير، أن أفضل مدة يجب أن تكون بين زراعة الأسنان والخلع هي في نفس الجلسة، وكلما كانت المدة قليلة كانت النتائج ممتازة ومرضية.