اضطرابات النوم لدى النساء تدفع أجسامهم لهذه الأمراض الخطيرة.. احذريها

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة كولومبيا في نيويورك، أن النساء اللائي يعانون من اضطرابات النوم، يكونوا أكثر ميلا لتناول المزيد من الطعام وتناول وجبات تزيد من أوزانهم.



وتتبع الباحثون 500 امرأة في أعمار تتراوح بين 20 و76 عام، حيث أنهم وجدوا أن النساء اللائي يأخذون ينامون لعدد ساعات أطول خلال أوقات النهار من اللازم يأكلون المزيد من السعرات الحرارية كل يوم، حيث أنهم يستيقظون في الليل ويتناولون اطعمة غير صحية، مما يجعلهم أكثر عرضة للبدانة.



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ويعتقد الباحثون، أن النوم خلال ساعات النهار يمكن أن يزيد من الشعور بالجوع ، وذلك عبر تعزيز إشارات المخ المسؤولة عن الجوع، حيث ان نتائج الدراسة أظهرت أن الأشخاص الذين ينامون بشكل سيئ قد أظهروا مرارًا أنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب، والأمراض الأخرى التي تصيبنا بسبب السمنة.



وقالت الدكتورة بروك أجاروال، أستاذة مساعد للعلوم الطبية بجامعة كولومبيا، أن النساء معرضات بشكل خاص لاضطرابات النوم في جميع مراحل العمر، لأنهن يحملن في كثير من الأحيان مسؤوليات رعاية الأطفال والأسرة ، وايضا يمكن ان يكونوا اكثر عرضة لاكتساب الوزن بسبب هرمونات انقطاع الطمث.



وأفادت الدراسة، بأن النساء اللائي يعانين من أعراض الأرق يستهلكن 216 سعرة حرارية إضافية، و 124 جم من الطعام بالوزن أكثر من أولئك الذين ينامون جيدًا كانوا يأكلون الأطعمة الدسمة، و3 غرامات إضافية من السكر لكل 1000 سعرة حرارية، بالإضافة إلى أنهم يستهلكون المزيد من الأطعمة السكرية، وهو ما يفسر العلاقة بين قلة النوم والسمنة والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني .



وأشارت الأبحاث السابقة، إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل او أكثر من اللازم هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.