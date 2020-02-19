محمد حجازي: العلاقات بين مصر وبيلاروسيا تشهد انطلاقة كبيرة نحو التبادل التجاري والسياحي.. فيديو

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن بيلاروسيا أحد بلدان الإتحاد السوفيتي القديم مؤكدا أنه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس السيسي فى يونيو الماضي على تأسيس خريطة صناعية بين البلدين.





وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" أن الحميمية الواضحة في العلاقات بين مصر وبيلاروسيا وتمثل انطلاقة للتبادل التجارى وتوثيق الصناعات الثقيلة.





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن تطوير السياحة في مصر عن طريق السياحة البيلاروسية هي خطوة لتعويض النقص في الجاليات الأخرى القادمة إلى مصر وأيضا خطوة لتطوير الصناعات الثقيلة.





وأشار إلى أن تبادل التكنولوجيا في مجال التعليم ما بعد الجامعي والتعاون الذي سيكون في مجالات أخرى كثيرة كإنشاء مصانع الجرارات الزراعية والرافعات التي يتميز بها الجانب البيلاروسي.





وقال إنه عندما تكون هناك دولة على استعداد لنقل وتوطين تكنولوجيتها تعتبر دولة صديقة مؤكدا سيكون هناك مجلس مصري بيلاروس فى العاصمة الإدارية الجديدة.