لأول مرة في مصر.. عرائس الماريونيت تشارك في الاحتفال بفيلم سينمائي

احتفل أمس فريق "كيان ماريونيت مصر للعرائس" مع أبطال فيلم "صندوق الدنيا" بالعرض الخاص داخل سينما جلاكسي بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من النقاد والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة، وبحضور أبطاله خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وجيهان خليل، والمخرج عماد البهات، وبحضور المخرج داود عبد السيد وحرمه والمخرج خيري بشارة والفنان شريف العجمي وحسن شتا ومي فاروق وياسمين نيازي ومحمد جمعة وأحمد صفوت وتامر فرج وحلمي عبدالباقي وياسر القاضي وتامر عادل وروماني سعيد ومحمود الدفراوي مدير إدارة التوزيع بشركة سينرجي.

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حيث قام مصمم العرائس "محمد فوزي“ وفرقته "كيان ماريونيت مصر للعرائس" بتحريك العرائس مع نجوم الفن والصحفيين ومداعبة الحضور بالعرائس في طرقات السينما مع الجمهور وعلي المسرح الذي تم تأسيسه خصيصا في إحدى ممرات السينما علي أضخم مسرح وشاشة وديكور تم تنفيذه لاحتفال عرض خاص لفيلم سينمائي والذي نفذته شركة مون لايت رباب ابراهيم.





وأشار محمد فوزي "بالرغم من أنها المرة الأولى التي نشارك فيها في تقديم عرض للعرائس داخل السينما، ولكن الفنان "عمرو القاضي" حبه للفنون ساهم بشكل كبير في نجاح العرض وكذلك رباب ابراهيم وفرت لنا كل الأجواء التي ساعدت علي نجاح هذا العرض بداية من المسرح والتفاصيل الصغيرة التي نحتاجها في العمل وهو ما أحدث حالة من البهجة بين الحضور وبشكل خاص النجوم الذين قاموا بالتقاط الصور مع العرائس ومنهم خالد الصاوي و رانيا يوسف وباسم سمره وعمرو القاضي، بل وحاولوا تحريكها بأنفسهم".





وأضاف "كما أوجه الشكر لفريق كيان ماريونت مصر علي مجهودهم ومنهم محمد سلام ومحمد لبيب وسارة البطراوى ومحمد شبراوى ومساعد اخراج عرائس خالد الخريبى واحمد مصطفى وفريدة عزب، والأزياء لولاء يسرى والستايسلت اسراء رفعت ومصممي ومسئولي نحت وتنفيذ العرائس شعبان أبو الفضل".





ويذكر أن كيان "ماريونيت" يسعى دائما لإيجاد كوادر جديدة ويسعى دائمًا لتطوير أدواته، فيقدم عددًا من الورش الفنية المتخصصة في أكثر من مكان، مثل مكتبة الإسكندرية وقصور الثقافة ومسرح الجرن بالتعاون مع قصور الثقافة، وقدم ايضا بالتعاون مع التحرير لاونج جوتة في عدد من المحافظات، وكانت تلك الفرقة هي أول من قدّم عروضًا كاملة لفن المسرح الأسود المضيء، كعرض كامل وليس عددًا من المشاهد داخل العرض باستخدام هذه التقنية.





‏‎"صندوق الدنيا" تدور أحداثه فى إطار درامى وفى منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة ومن بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوى، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسى ورابي عمر سعد وفرح يوسف وهشام اسماعيل وشريف ادريس وكمال عطية وعلي صبحي ويضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى محمد السويس ومدوه الأزلي وجيهان خليل والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.





جدير بالذكر اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فيلم "صندوق الدنيا" ليمثل مصر فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التى تضم عشرة أفلام من عشر دول أفريقية، وتعتبر مشاركة "صندوق الدنيا" فى المسابقة عرضًا عالميًا أول فى مسابقة دولية، وذلك خلال فعاليات دورة المهرجان التاسعة المقررة فى الفترة من السادس وحتى الثانى عشر من شهر مارس المقبل.