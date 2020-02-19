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أخبار البلد

وزير النقل يبحث مع وزير البنية التحتية السويدي التعاون المشترك .. صور

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:30 م
الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل
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أحمد أبوشوشة
التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وزير البنية التحتية السويدي Tomas Eneroth، حيث حرص الوزير السويدي على أن يستهل مقابلاته بلقاء وزير النقل المصري وذلك ضمن سلسلة المقابلات التي يجريها على مدار اليوم، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق المنعقد في ستوكهولم.

وخلال اللقاء، تم التباحث حول فرص التعاون المشتركة للاستفادة من الخبرات السويدية في مجالي النقل وسلامة الطرق والاقتراب من تطبيق الرؤية الصفرية للحد من الوفيات والإصابات على الطرق بدعم من السويد وبالأخص على مستوى الأكاديمية السويدية للرؤية الصفرية لتكون مصر أول دولة على المستوى الأفريقي والشرق الأوسط تستفيد من برامج الأكاديمية.

إضافة إلى بحث استثمارات الشركات السويدية المختلفة وعلى رأسها Volvo وScania للتعاون مع مصر في مجالات النقل وسلامة الطرق عن طريق مشروع الحافلات السريعة BRT.

كما حرص وزير النقل على استعراض التطور الذي وصلت اليه مصر في مجال تصميمات وبناء الطرق وتطوير قطاع النقل والأليات التي تقوم الحكومة المصرية بتطبيقها للوصول إلى مستويات متقدمة في هذه المجالات.

كما دعا وزير النقل نظيره السويدي لزيارة مصر للتعرف على المشروعات القومية المصرية التي تم انشاؤها مؤخرا، وقد رحبت السويد من جانبها بمشاركة خبراتها مع الجانب المصري للتنويع بين عناصر النقل وتطبيقات سلامة النقل والتكنولوجيا وعلى رأسها تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس.
وزير النقل يبحث مع وزير البنية التحتية السويدي التعاون المشترك .. صور
وزير النقل يبحث مع وزير البنية التحتية السويدي التعاون المشترك .. صور
وزير النقل يبحث مع وزير البنية التحتية السويدي التعاون المشترك .. صور
وزير النقل يبحث مع وزير البنية التحتية السويدي التعاون المشترك .. صور
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