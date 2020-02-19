بيان عاجل من الجيش السوداني حول إحالة ضابط للتقاعد.. تفاصيل

أصدرت القوات المسلحة السودانية ، اليوم الأربعاء، بيانا فسرت فيه أسباب إحالة الملازم أول محمد صديق إلى التقاعد، بسبب استغلاله سياسيا.





وقال البيان وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا":





تعد القوات المسلحة واحدة من الساحات التي تربي على حب المهنة والانتماء منذ التدريب الأساسي للفرد ويحرص الكل فيها أن تكون سيرته عطرة بين أقرانه وأفراد التشكيلات والإدارات التي يعمل فيها لأن سمعته زاده ومعينه الذي يفاخر به في خدمة الوطن وإقناع مرؤوسيه بحسن قيادته مما يدعو قادته على الاعتماد عليه في أداء المهام .





أصدرنا خبرًا سابقا أوضحنا فيه دواعي وأسباب كشوفات الإحالة والترقي والتنقلات التي صدرت مؤخرًا ، إلا أنه تم صب حملة شعواء على القوات المسلحة وقيادتها دون علم ودراية بحقيقة الخفايا التي كانت وراء إحالة رقم البطاقة 27352 ملازم أول محمد صديق والذي اشتهر بتربعه مع فئة من أفراده وسط المدنيين أيام اعتصام القيادة العامة وفيما يلي إحقاقًا للحق رغم أن القوات المسلحة ليست ملزمة للتبرير باعتبار أن الأمر خاص بلوائحها وقوانينها ويندرج في إطار المحافظة على شؤون الأفراد فإن الملازم أول محمد صديق وتحديه للقرار واستغلاله من المجموعات المسيسة في غير موضعه نوضح الآتي :









أولًا : رقم البطاقة 27352 ملازم أول محمد صديق إبراهيم أحمد الدفعة (58) ويتبع للفرقة التاسعة المحمولة جوًا ، فترة خدمته قصيرة تبلغ ستة أعوام، أداؤه حسب تقارير القادة الذين عمل معهم يتراوح ما بين الجيد والوسط حسب التقارير السنوية وله عدد (3) مخالفات عسكرية تندرج تحت مخالفة الأوامر المستديمة وعدم إطاعة الأوامر حسب قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2013م ، تاريخ ارتكاب هذه المخالفات في 17 مارس 2019م و29 يوليو 2019م على التوالي بالإضافة إلى أن ملف المذكور يفيد بممارسته الاتصال ببعض الجهات السياسية وأنه كثير التعذر بالبلاغات المرضية خاصة أثناء تمضية دورات المظلات المتنوعة والتي خضع لها وبسبب ذلك لم يستطع إكمالها .









ثانيًا : بتاريخ 17/3/2019م وقبل انضمامه لميدان الاعتصام قام المذكور بتحريك مركبة مسلحة بها أفراد إلى قسم شرطة الحاج يوسف واعتدى بالضرب والإساءة على ضباط الشرطة وإتلاف معدات، بناءً على هذا التصرف غير المسؤول فتحت في مواجهته ثلاثة بلاغات مازالت مفتوحة كالآتي :





أ. البلاغ الأول . رقم 2512 تحت المواد 182/183 من القانون الجنائي ( الإتلاف والتعدي الجنائي ) حيث أتلف معدات وأجهزة ودفاتر ومستندات بقسم الشرطة .





ب. البلاغ الثاني . البلاغ رقم 2513 ( التعدي والأذى الجنائي ) حيث تعدى على مقدم شرطة .





جـ. البلاغ الثالث . رقم 2514 تحت المواد 175/142 /282 ( الأذى والإتلاف ) في مواجهة ملازم شرطة .





المخالفات العديدة التي ذكرت أعلاه والتي لم تفصل بالكامل والتفاصيل طرفنا لمن يريد الاستزادة جعلت أمر إحالته للتقاعد للمعاش أمرًا حتميًا للحفاظ عليه وعلى سمعة القوات المسلحة وإنها ليست بكيدية استمدت جميعها من القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالقوات المسلحة والقانون الجنائي العام كما أنها تصون وتحفظ العلاقة بين القوات المسلحة و الشعب والحفاظ على ممتلكاته العامة .