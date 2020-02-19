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رياضة

أبطال أوروبا .. أتالانتا يهز شباك فالنسيا بهدفين في الشوط الأول

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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أحمد هاني

أنهي فريق أتلانتا الإيطالي الشوط الأول متقدما على ضيفه فريق فالنسيا الإسباني، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذى يجمعهما حاليا، على ملعب "سان سيرو"، فى ذهاب دور الـ16، من بطولة دورى أبطال أوروبا. 


ومنج هانز هاتيبور هدف التقدم لصالح أتالانتا مع حلول الدقيقة 16، من عرضية من الارجنتيني اليخاندرو جوميز. 


وعزز جوسيب إيليشيش، من تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني فى الدقيقة 42 من زمن المباراة.


وستلعب مباراة العودة بين أتالانتا وفالنسيا يوم 10 مارس المقبل، على ملعب "مستايا"، معقل فريق فالنسيا. 


وجاءت تشكيلة أتالانتا للمباراة كالاتي :

جوليني

دومسيتي - بالومينو - تولوي

جوسينس - فريلير - دي رون - هاتيبور

بازاليتش - جوميز - إيليسيتش

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