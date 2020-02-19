الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية منخفضًا مقابل الدولار بنسبة 0.55 % إلى 1.2927 دولار، وبنسبة 0.50 % مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1984 يورو.





واستهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع وسجل مؤشر "ناسداك" المجمع مستوى مرتفعًا جديدًا عند الفتح بفعل مؤشرات إيجابية على تباطؤ حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوقعات بأن تتخذ الصين مزيدًا من الإجراءات لتدعيم اقتصادها.