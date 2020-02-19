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اقتصاد

الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:30 م
الإسترليني ينخفض
الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو
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وكالات
سجّل الجنيه الإسترليني اليوم تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية منخفضًا مقابل الدولار بنسبة 0.55 % إلى 1.2927 دولار، وبنسبة 0.50 % مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1984 يورو.

واستهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع وسجل مؤشر "ناسداك" المجمع مستوى مرتفعًا جديدًا عند الفتح بفعل مؤشرات إيجابية على تباطؤ حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوقعات بأن تتخذ الصين مزيدًا من الإجراءات لتدعيم اقتصادها.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 80.51 نقطة بما يعادل 0.28 بالمئة ليفتح على 29312.70 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 10.10 نقطة أو 0.30 بالمئة مسجلا 3380.39 نقطة، وتقدم "ناسداك" المجمع 50.07 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 9782.81 نقطة.
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